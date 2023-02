Demandan no aplicar cierres totales en el Centrito Valle

En marzo, el municipio de San Pedro realizará más cierres viales en el Centrito Valle lo que complicará el panorama para los negocios de la zona

Por: Olivia Martínez

Febrero 22, 2023, 8:30

El presidente de la Asociación de Comerciantes del Centrito Valle, Juan Alberto Orozco, pidió al municipio de San Pedro no aplicar cierres viales totales en las obras de rehabilitación de la zona.

Además, el representante solicitó que, por ejemplo, se mantenga un carril de circulación permanente en la calle Orinoco, dado que el ancho de la arteria lo permite, y trabajar en la cuchilla que esa arteria forma con la calle Colorado, una vez que la calle Tamazunchale se reabra.

Según la información oficial, el cierre simultáneo de las calles principales iniciará el 6 de marzo y se podría prolongar hasta el mes de septiembre.

Orozco dijo que hay un grupo de acompañamiento con el que se ve el tema, para que esta obra no provoque cierre masivo de negocios.

“Deberían de haber tenido el plan B o el plan C de que nos dieran diferentes alternativas de cómo se iba a poder manejar la obra sin que afecte. Estamos en pro de buscar la mejor manera y que perjudique lo menos a los comerciantes… y lo que no han empezado, que no lo hagan hasta que no concluyan lo que ya está iniciado”, expuso el comerciante de Centrito Valle.

De igual forma, Juan Alberto Orozco sostuvo que se debe trabajar las 24 horas los siete días de la semana.

Por separado, el diputado del PAN, Luis Susarrey, le pidió al alcalde Miguel Treviño, atender el reclamo de los comerciantes, principalmente no cerrar las principales calles a un mismo tiempo, y buscar la manera de apoyarlos en su economía.