Delegación de la UANL obtiene primer lugar en RoboCup 2026

El prototipo, denominado Natrix, fue desarrollado durante aproximadamente 10 meses y cuenta con un sistema capaz de desplazarse entre escombros

La Universidad Autónoma de Nuevo León obtuvo el campeonato mundial en la competencia RoboCup 2026, luego de que un grupo de estudiantes de la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica (FIME) se alzara con el primer lugar en la categoría Rescue Rapidly Manufactured Robot Challenge (RMRC), celebrada en Incheon, Corea del Sur.

El equipo RoboCuppers UANL superó a 14 representativos universitarios de 10 países, entre ellos China, Alemania, Estados Unidos, Hungría, Grecia y Tailandia, gracias a un robot diseñado para realizar labores de búsqueda y rescate en escenarios simulados de desastres naturales.

Natrix supera pruebas de búsqueda y rescate

El prototipo, denominado Natrix, fue desarrollado durante aproximadamente 10 meses y cuenta con un sistema capaz de desplazarse entre escombros, subir escaleras y transportar objetos dentro de una pista con distintos obstáculos.

El robot mide 24 por 27 centímetros, pesa 4.5 kilogramos y fue fabricado con piezas impresas en 3D y materiales biodegradables de alta resistencia.

UANL obtiene clasificación directa a RoboCup 2027

Además del título mundial, la delegación universitaria recibió el SuperTeam Award, reconocimiento otorgado por su desempeño colaborativo junto con equipos de Estados Unidos, Grecia y Tailandia, lo que también le aseguró su clasificación directa a la edición 2027 de RoboCup, que se realizará en Núremberg, Alemania.

La representación de la UANL también participó en las categorías Rescue Maze y Soccer Infrared, donde obtuvo el Outstanding Presentation Award por la innovación y presentación de sus soluciones técnicas.

Como parte de su participación internacional, los estudiantes fueron recibidos por el embajador de México en Corea del Sur, Carlos Peñafiel Soto, en la representación diplomática mexicana.