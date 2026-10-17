Del agua al frío: así cambiará el clima en Nuevo León este fin

El frente frío 2 mantendrá lluvias en Nuevo León y provocará temperaturas mínimas de hasta 6 grados durante el fin de semana.

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Las lluvias continuarán este viernes en Nuevo León por el avance del frente frío número 2, que también provocará un descenso gradual en las temperaturas durante el fin de semana.

De acuerdo con el aviso meteorológico, las precipitaciones se concentrarán principalmente en las regiones Metropolitana y Citrícola, donde se estiman acumulados de entre 50 y 75 milímetros del viernes 16 al sábado 17 de octubre.

En el área metropolitana de Monterrey se esperan lluvias moderadas durante esta mañana, con una tendencia a disminuir por la tarde y noche.

Prevén temperaturas de hasta 6 grados

El ingreso de la masa de aire polar asociada al sistema frontal favorecerá un ambiente más frío en distintas regiones del estado.

Para el sábado 17 y domingo 18 de octubre se pronostican temperaturas mínimas de entre 10 y 12 grados en la zona metropolitana, mientras que en la región Montañosa podrían descender hasta los 6 grados.

En la región Norte se esperan mínimas de 10 a 12 grados; en Oriente, de 12 a 14; en la Citrícola, de 10 a 12, y en el Sur, de 8 a 10 grados.

Ante las lluvias, las autoridades recomendaron evitar el cruce de ríos, arroyos, vados y zonas inundadas, además de conducir con precaución por la baja visibilidad.