Ante los movimientos administrativos, el alcalde Adrián de la Garza designó a los encargados del despacho en ambas dependencias regias.

Dos funcionarios de la administración municipal de Monterrey dejarán sus cargos a partir de este 15 de noviembre, al frente de las secretarías de Innovación y Gobierno Abierto, así como de Participación Ciudadana.

Se trata de Federico E. Vargas Rodríguez y Rafael E. Ramos de la Garza, quienes, de acuerdo con el Gobierno municipal, concluirán sus funciones para atender otros proyectos personales y profesionales.

Designación de encargados del despacho

Ante estos movimientos en el gabinete municipal, el alcalde Adrián de la Garza designó a Rogelio Villarreal Guevara como encargado de la Secretaría de Innovación y Gobierno Abierto, mientras que Liliana Teresa Muraira Romero asumirá la misma responsabilidad en la Secretaría de Participación Ciudadana.

Ambos perfiles permanecerán al frente de las respectivas dependencias de manera provisional, en tanto se nombran de forma oficial a sus nuevos titulares.

Trayectoria interna y continuidad operativa

Previo a este nombramiento, Villarreal Guevara se desempeñaba como director general de Gobierno Digital y Soporte Tecnológico, mientras que Muraira Romero ocupaba la Dirección de Gestoría Social dentro de la misma administración.

El alcalde agradeció a los funcionarios salientes por su trabajo y compromiso institucional, y exhortó a los encargados a dar continuidad puntual a los programas y proyectos de ambas dependencias en beneficio de los regiomontanos.