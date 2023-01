Dejan para después denuncias por daños en el Metro

Metrorrey no tiene la fecha en la que se emitirá la querella correspondiente, ya que por el momento están enfocados en resolver las afectaciones en estructuras

Por: Rosalinda Tovar

Enero 05, 2023, 11:03

A casi un mes del cierre de la Línea 2, el gobierno de Nuevo León aún no presenta denuncias, pues la prioridad de momento son las reparaciones de los daños en la estructura, afirmó el director de Metrorrey, Abraham Vargas.



En entrevista para INFO7, el funcionario señaló que aún no se tiene un monto estimado de lo que costará el proyecto ejecutivo, y será hasta la próxima semana que se revele la inversión.



“Ahorita nuestra prioridad es poder resolver la situación técnica lo antes posible, y en paralelo, el equipo de abogados seguirá avanzando con el desarrollo con el armado de las carpetas”, expresó Vargas.



El funcionario resaltó que tampoco tiene la fecha en la que se emitirá la querella correspondiente, ya que por el momento están enfocados en resolver las afectaciones de la construcción.



Cuando la Línea 2 fue cerrada, en diciembre, el gobernador mencionó que si iba a haber una denuncia contra los trabajos mal hechos en la línea; sin embargo, hasta el momento las autoridades no han presentado dichas querellas.



Sobre el tiempo que tardará la obra, el titular de Metrorrey mencionó que continúan con la misma meta de terminar los trabajos antes de que regresen a clases los estudiantes universitarios, sin embargo, continúan con ajustes en el calendario, ya que la situación es compleja.



“Seguimos haciendo ajustes en el calendario, dependiendo también del tipo de materiales que vamos a emplear y hasta la siguiente semana podremos definir las fechas ya finales con base en este análisis del suministro.



“Es un proyecto bastante complejo por resolver, la deficiencia es de diseño y eso lo vuelve todavía más complejo, es corregir algo ya construido, porque el diseño es deficiente, no es una obra menor”, consideró Vargas Molina.



Por último, comentó que por el momento el análisis se realiza por los daños en los capiteles, pero que hay otros defectos en los trabes que se siguen estudiando.