Dejan fuertes lluvias a automovilistas varados en zonas

Las fuertes lluvias que se registran en Monterrey tras el ingreso del primer frente frío de la temporada ya han provocado complicaciones para algunos automovilistas.
A través de videos compartidos en redes sociales, se observa cómo varios vehículos han quedado varados debido a la acumulación de agua en distintos puntos de la ciudad.
Uno de los sectores afectados es el desnivel ubicado en el cruce de Lázaro Cárdenas y Boulevard Acapulco, donde la presencia de agua ha dificultado el paso de los automovilistas.
Una situación similar se presenta debajo del Puente Guadalupe, donde también se observa acumulación de agua y vehículos con dificultades para continuar su recorrido.
Ante estas condiciones, se recomienda a los automovilistas extremar precauciones, evitar cruzar zonas con acumulaciones importantes de agua y mantenerse atentos a las indicaciones de las autoridades mientras continúan las lluvias.