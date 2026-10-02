Dejan fuertes lluvias a automovilistas varados en zonas

El ingreso del primer frente frío provocó acumulación de agua en diversos desniveles de la ciudad, afectando el tránsito local.

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Las fuertes lluvias que se registran en Monterrey tras el ingreso del primer frente frío de la temporada ya han provocado complicaciones para algunos automovilistas.

A través de videos compartidos en redes sociales, se observa cómo varios vehículos han quedado varados debido a la acumulación de agua en distintos puntos de la ciudad.

Uno de los sectores afectados es el desnivel ubicado en el cruce de Lázaro Cárdenas y Boulevard Acapulco, donde la presencia de agua ha dificultado el paso de los automovilistas.

Una situación similar se presenta debajo del Puente Guadalupe, donde también se observa acumulación de agua y vehículos con dificultades para continuar su recorrido.

Ante estas condiciones, se recomienda a los automovilistas extremar precauciones, evitar cruzar zonas con acumulaciones importantes de agua y mantenerse atentos a las indicaciones de las autoridades mientras continúan las lluvias.