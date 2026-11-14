Deja volcadura un lesionado en avenida Fidel Velázquez

De acuerdo con los reportes, un automóvil plateado habría intentado incorporarse a través de varios carriles, cuando terminó impactando contra otro vehículo

Una fuerte volcadura se registró sobre la avenida Fidel Velázquez, a la altura de la colonia Constituyentes del 57, en los carriles que conducen de San Nicolás hacia el municipio de Monterrey.

De acuerdo con los primeros reportes, un automóvil plateado habría intentado incorporarse a través de varios carriles, cuando terminó impactando contra otro vehículo. Tras el choque, la unidad salió proyectada y terminó volcada sobre la banqueta de esta importante vialidad.

Movilizan a cuerpos de auxilio tras el accidente

Al lugar acudieron elementos de Bomberos de Nuevo León, Protección Civil de Monterrey y del Estado, además de agentes de Tránsito y Movilidad, quienes realizaron las maniobras correspondientes y trabajaron para agilizar la circulación en la zona.

Durante el accidente, uno de los tripulantes del vehículo volcado resultó con lesiones en la cabeza, por lo que fue atendido por paramédicos del CRUM y trasladado a un hospital para recibir atención médica.

Los agentes de Tránsito permanecieron en el sitio para coordinar el retiro de las unidades involucradas y realizar las diligencias correspondientes para determinar cómo ocurrió el percance.