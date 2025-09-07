Deja volcadura en Allende a menor de 17 años lesionado

El lesionado identificado como Juan Antonio González González, de 17 años de edad, fue valorado en el lugar por elementos de Protección Civil

Elementos de Protección Civil de Nuevo León atendieron esta tarde el reporte de una volcadura sobre la carretera Allende–Santiago, que dejó como saldo una persona lesionada.

El accidente ocurrió en el tramo con dirección de sur a norte, cuando el conductor de un vehículo Nissan Sentra con placas SDW-215-A perdió el control, impactándose contra un árbol. Tras el impacto, el automóvil salió proyectado hacia el camellón y terminó su marcha en el carril de alta velocidad.

El lesionado identificado como Juan Antonio González González, de 17 años de edad, fue valorado en el lugar por elementos de Protección Civil y posteriormente trasladado para recibir atención médica.

En el lugar también participaron unidades de Movilidad de Allende y Fuerza Civil, quienes se encargaron de asegurar el área, eliminar riesgos y restablecer la circulación vehicular.