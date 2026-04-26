Deja volcadura de camioneta de valores dos heridos

Los dos lesionados fueron trasladados a la UMAE Hospital de Traumatología y Ortopedia 21, donde quedaron bajo observación médica.

Un accidente vial tipo volcadura movilizó a cuerpos de auxilio en Monterrey, luego de que una camioneta de valores se impactara contra otro vehículo en una intersección, dejando a dos personas lesionadas.

Al arribar al sitio, Protección Civil de Monterrey confirmó la volcadura de la camioneta de valores, la cual quedó sobre su costado tras ser impactada por la parte trasera en la intersección.

En el lugar fueron localizados dos hombres con múltiples golpes en diferentes partes del cuerpo, quienes recibieron atención prehospitalaria por parte del personal operativo, que realizó maniobras para colocarlos en un área segura antes de su traslado.

¿A dónde fueron trasladados los lesionados?

Los dos lesionados fueron trasladados a la UMAE Hospital de Traumatología y Ortopedia 21, donde quedaron bajo observación médica para su valoración.

En tanto, el conductor de la camioneta Ford Edge fue valorado en el lugar del accidente, determinándose que no presentaba lesiones de consideración que ameritaran su traslado a un hospital.

¿Qué acciones realizaron los cuerpos de auxilio?

De manera simultánea, se realizaron trabajos de mitigación de riesgos, debido al derrame de fluidos sobre la carpeta asfáltica.

Se aplicó material absorbente para el control de hidrocarburos, con el objetivo de garantizar la seguridad en la zona y prevenir incidentes adicionales mientras se llevaban a cabo las maniobras para retirar las unidades involucradas.