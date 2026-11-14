Deja poste de concreto tirado riesgo para vecinos de Guadalupe

La estructura cayó el martes en la colonia Los Manantiales y continúa obstruyendo la calle Manantial Pozuelos, pese a los reportes de los vecinos

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Las cámaras de seguridad de vecinos de la colonia Los Manantiales, en el municipio de Guadalupe, registraron el pasado martes el momento exacto en que un pesado y enorme poste de concreto que pertenece a empresas de servicios de Cable cayó en la vía pública, con riesgo de causar una tragedia.

Aunque los vecinos de la calle Manantial Pozuelos, en su cruce con la calle Santa Cruz, hicieron el reporte ante las autoridades, hasta este jueves el riesgo en la arteria seguía.

En un primer video, enviado a Info7, se observa cómo se desploma, y un automovilista que va pasando es testigo.

El poste, que carecía de mantenimiento, permanece tendido a todo lo ancho de la vialidad, estorbando el paso de los automovilistas, así como causando a los colonos problemas en las entradas y salidas de la zona.

En un segundo video, se observa a un automovilista cuando intenta pasar por ahí, o brincar, y lo que logra es dañar su vehículo.

Parte de los cables derribados siguen amarrados a los restos de un poste de madera ubicado en otra de las esquinas y que está destrozado.

Los colonos le pidieron al municipio de Guadalupe localizar a la empresa responsable para que retire el poste derribado y lo sustituya por uno nuevo, para así acabar con el peligro.