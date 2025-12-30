Deja poste dañado a un sector de Las Puentes sin luz

Vecinos de la calle Volcán de Santa María, en la colonia Las Puentes doceavo sector, pidieron el apoyo de las autoridades ante el riesgo que representa

Un sector de la colonia Las Puentes en San Nicolás quedó sin energía eléctrica, luego de que un poste de la CFE se ladeara debido a la lluvia que cayó la mañana del lunes.

El poste de madera se encuentra sobre una de las aceras de la calle Volcán de Santa María, en la colonia Las Puentes doceavo sector.

Se estableció que este se ladeó peligrosamente hacia la calle, arrastrando los cables de dos casas.

En una de ellas, la columna de concreto que sostenía la instación fue derribado.

Los cables de varias casas quedaron a una distancia de un metro de la carpeta asfáltica.

Además una grúa de plataforma sufrió daños, ya que el poste se recargó en la parte frontal.

El sector de esa colonia quedó sin energía eléctrica y la calle, a la altura de Diego Díaz de Berlanga fue cerrada por oficiales de tránsito.