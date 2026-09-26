Deja policía herido un enfrentamiento armado en Juárez

Las fuerzas de seguridad desplegaron un operativo con apoyo aéreo para ubicar a los agresores que viajaban en una motocicleta.

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Un enfrentamiento a balazos entre policía de Juárez y civiles terminó con un elemento herido en la colonia Vistas del Río, donde se desplegó un operativo de seguridad tras el reporte de las detonaciones.

De acuerdo con los primeros informes, el hecho habría comenzado cuando los agentes se encontraron con tripulantes de una motocicleta, con quienes posteriormente se registró un intercambio de disparos.

Tras la agresión, se solicitó el apoyo de más corporaciones, por lo que hasta el lugar se movilizaron elementos de seguridad y cuerpos de emergencia para atender al policía lesionado y asegurar la zona.

La presencia de autoridades generó un fuerte despliegue en el sector, incluido el sobrevuelo de un helicóptero de seguridad, mientras se realizaban las primeras investigaciones para establecer cómo ocurrieron los hechos y localizar a los responsables de la agresión.

De manera extraoficial se ha mencionado que al menos una persona habría sido detenida, aunque esta información todavía no ha sido confirmada por las autoridades.

Hasta el momento, tampoco se ha informado oficialmente sobre la identidad y estado de salud del elemento lesionado, por lo que se espera que las autoridades proporcionen mayores detalles conforme avance la investigación.