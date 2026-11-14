Deja persecución en Guadalupe un detenido con droga

La captura se concretó con apoyo de las cámaras del C4 y la División de Drones luego de que el sospechoso amenazara a otro conductor.

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Un hombre que presuntamente amenazó con un arma de fuego a otro conductor fue detenido por policías de Guadalupe, luego de una persecución en la que participaron las cámaras de vigilancia del C4 y la División de Drones.

El detenido fue identificado como Juan Alexis "N", de 32 años, quien circulaba a bordo de un Nissan Versa blanco. La movilización comenzó tras el reporte de una persona que aseguró que el conductor le había mostrado un arma corta cuando transitaba por la colonia Villa Olímpica.

Con el apoyo de las cámaras y los drones, los elementos ubicaron el vehículo y le marcaron el alto; sin embargo, el conductor ignoró la indicación y aceleró para escapar. Durante la persecución, impactaron un Volkswagen Jetta y una camioneta Dodge Ram.

La huida terminó en el cruce de Paseo de las Rosas y Amapola, en la colonia Valle de las Flores, donde una unidad policial logró cerrarle el paso. El hombre bajó del automóvil e intentó escapar corriendo, pero fue alcanzado metros más adelante.

Al revisarlo, los oficiales encontraron 25 dosis de presunta droga tipo cristal, una réplica de arma de fuego y una báscula gramera.

Tanto el detenido como el vehículo y los objetos asegurados quedaron a disposición del Ministerio Público para las investigaciones correspondientes.