Deja Mundial derrama fiscal en Guadalupe de $50 millones de pesos

El municipio recibió alrededor de $50 millones por parte de la FIFA por el pago de impuestos por la venta de alcohol al interior del Estadio Monterrey

La Copa Mundial de la FIFA 2026 no solo dejó pasión futbolística en Nuevo León, sino también una inyección económica para las finanzas locales.

El municipio de Guadalupe recibió alrededor de $50 millones de pesos por parte de la FIFA, correspondientes al pago de impuestos por la venta de alcohol al interior del Estadio Monterrey durante el torneo, según confirmó el municipio de Guadalupe.

Esta recaudación fue posible gracias a un convenio estratégico firmado previamente entre la administración municipal y el máximo organismo rector del futbol de cara a la justa mundialista.

Mediante dicho acuerdo, señalaron, Guadalupe obtuvo el nombramiento oficial de Ciudad Colaboradora, un estatus legal y logístico que aseguró que el organismo internacional cubriera con las obligaciones fiscales derivadas de la operación comercial del evento.

"El Gigante de Acero" tuvo cuatro compromisos oficiales de la fase de grupos de la Copa del Mundo, celebrados los días 14, 20, 24 y 29 de junio.

La alta afluencia de aficionados locales y extranjeros durante estas fechas detonó el consumo dentro del inmueble.

El Estadio Monterrey registró llenos en tres de los cuatro partidos y una asistencia promedio de 51,179 aficionados, equivalente al 99.9 % de ocupación.

Finalmente, las autoridades municipales revelaron que estos recursos extraordinarios no se diluirán en gasto corriente, sino que ya han sido etiquetados para beneficio directo de la comunidad.

El ingreso recaudado tras el paso del Mundial, informaron, se destinará principalmente al desarrollo y ejecución de obras de infraestructura pública, con el objetivo de mejorar la vialidad y los servicios urbanos en diversos sectores del municipio.