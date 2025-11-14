Deja Morena reunión del presupuesto; no habría acuerdo

El diputado Jesus Elizondo indicó que desde Morena, si no se modifica la petición de deuda, irán en contra de esta propuesta presupuestal

La bancada de Morena abandonó la reunión de las negociaciones del presupuesto debido a que estuvieron en contra de la propuesta de deuda de 13,744 millones de pesos solo para el gobierno central.

Fue el diputado Jesus Elizondo quien indicó que desde Morena, si no se modifica la petición, irán en contra de esta propuesta presupuestal.

“Son 13,744 millones lo que piden de deuda y dicen que de gasto de infraestructura en general son 19,000 millones y de esos 13,000 de deuda, 10,000 son de infraestructura, o sea practicamente nos están diciendo que sin deuda no hay gasto ni infraestructura".

El diputado también informó que solicitaron 2,400 millones de pesos más para Agua y Drenaje.

“No quisiera ser imprudente vamos a platicarlo, pero de entrada todo parece que iríamos en contra”, dijo Jesús Elizondo