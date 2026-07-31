Deja julio más muertes en Carretera Nacional que primer semestre

En tan solo 30 días, 10 personas perdieron la vida en distintos percances viales, una cifra que incluso supera el acumulado de los primeros seis meses del año

Durante el mes de julio, la Carretera Nacional registró un preocupante incremento en accidentes fatales.

En tan solo 30 días, 10 personas perdieron la vida en distintos percances viales, una cifra que incluso supera el acumulado de los primeros seis meses del año, cuando de enero a junio se contabilizaron ocho fallecimientos.

Lo anterior, convierte al mes en uno de los más críticos de 2026 en cuanto a siniestros con consecuencias mortales.

De acuerdo con estadísticas de Protección Civil de Nuevo León, durante julio se atendieron 54 reportes de accidentes. En el acumulado de enero a julio de 2026, la dependencia reporta 296 accidentes viales, con saldo de 194 personas lesionadas.

De ese total, 23 percances fueron catalogados como graves, dejando 19 personas fallecidas y 17 más con lesiones de consideración. Los municipios con mayor incidencia de accidentes son Santiago, Monterrey, Montemorelos, Allende y Linares.

El director de Protección Civil de Nuevo León, Erick Cavazos, señaló que el exceso de velocidad continúa siendo el principal factor detrás de estos hechos.

"Hay que recordar que la Carretera Nacional cruza por varios municipios y algunos tramos son de baja velocidad", indicó.

El funcionario agregó que en los accidentes más recientes también se ha detectado la combinación del consumo de alcohol y la fatiga al volante.

"Lo hemos visto en los últimos accidentes que han cobrado la vida de jóvenes, también personas lesionadas, que ha habido cierres importantes por el alcohol, por las desveladas, que vienen de trasnochar", expresó.

Además, la mayoría de estos accidentes ocurre durante los fines de semana. Entre las principales causas de los percances destacan el exceso de velocidad, el uso del teléfono celular mientras se conduce, manejar bajo los efectos del alcohol y conducir con cansancio.

Aunque municipios como Santiago y Monterrey han reforzado los operativos de vigilancia con radares de velocidad y una mayor presencia de agentes de tránsito, las autoridades insisten en que la reducción de los accidentes depende, en gran medida, de la responsabilidad de cada conductor.

Por ello, Protección Civil reiteró el llamado a:

Respetar los límites de velocidad.

Evitar el uso del celular al volante.

No conducir bajo los efectos del alcohol.

Descansar antes de viajar si existe fatiga.

Utilizar siempre el cinturón de seguridad.

Mantener una distancia prudente entre vehículos.

Verificar las condiciones mecánicas del automóvil antes de salir.