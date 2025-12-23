Deja incendio en negocio de comidas a una mujer intoxicada

Las llamas iniciaron presuntamente por una fuga de gas en un taque instalado en la cocina del negocio, ubicado en la colonia Venustiano Carranza, en Monterrey

Una mujer de la tercera edad resultó con síntomas de intoxicación por un incendio en su negocio de comidas, en la colonia Venustiano Carranza, en Monterrey.

Las llamas iniciaron presuntamente por una fuga de gas en un taque instalado en la cocina.

Según trascendió, la víctima preparaba alimentos para la venta del día cuando detectó la filtración por el olor.

Al acercarse a investigar ocurrió un flamazo y el fuego comenzó a expandirse por la habitación.

El humo se encerró en la cocina y fue inhalado por la mujer durante algunos minutos.

Con mangueras, vecinos del sector apoyaron para combatir las llamas.

Trasladan a víctima a clínica

Al arribo de los rescatistas la afectada ya se encontraba afuera, y por el susto presentó complicaciones relacionas con la hipertensión que padece.

Fue traslada hasta la clínica 4 del Instituto Mexicano del Seguro Social, donde también recibió por atención intoxicación.

El siniestro ocurrió a las 8:36 de la mañana sobre la calle Plan de Guadalupe.

Al sitio llegaron elementos de Bomberos de Nuevo León para confinar y controlar las llamas.

Así mismo personal de Cruz Roja y Protección municipal brindaron los primeros auxilios.