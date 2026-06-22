Deja huella y mil recuerdos partido histórico en Monterrey

El próximo encuentro programado en la ciudad será el choque entre las selecciones de Sudáfrica y Corea del Sur, el cual se disputará el próximo 24 de junio

Las aficiones de Japón y Túnez protagonizaron un encuentro histórico en Monterrey, al darle vida al partido número 1,000 en la historia de las Copas del Mundo.

El ambiente festivo que se vivió en las horas previas al encuentro transformó las inmediaciones del estadio en un mosaico cultural.

Entre cánticos, colores y una convivencia ejemplar, miles de fanáticos capturaron en imágenes postales memorables que quedarán para siempre en la memoria fotográfica e histórica de la ciudad.

Monterrey se convierte en escenario de una celebración global

Con este histórico enfrentamiento, Monterrey no solo fue sede del balompié internacional, sino el escenario de una celebración global que dejó una huella imborrable en la Sultana del Norte.

El triunfo se lo llevó la escuadra nipona, que contó con un apoyo de honor en el Estadio Monterrey gracias a la presencia de la princesa Hisako de Takamado.

Otro invitado especial a este cita con la historia fue el presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

Tras este histórico enfrentamiento, la actividad mundialista en la urbe regia no se detiene: el próximo encuentro programado en la ciudad será el choque entre las selecciones de Sudáfrica y Corea del Sur, el cual se disputará el próximo 24 de junio.

Fotografías : Monterrey FIFA World Cup 2026™