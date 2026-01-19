Deja entrever Samuel interés por presidencia nuevamente

El gobernador compartió encuestas en Instagram con cifras sobre una eventual candidatura presidencial, reavivando el tema tras su intento en el 2024

Una vez más, el gobernador Samuel García dejó entrever su interés por competir por la Presidencia de México en el futuro.

A través de sus historias de Instagram, el mandatario estatal compartió los resultados de algunas encuestas, las cuales no especificó si fueron elaboradas por su equipo o por algún tercero. En ellas se observaron preguntas relacionadas con Nuevo León y otros resultados.

Sin embargo, en otra historia se mostró una pregunta específica: “¿Estaría de acuerdo o no en que Samuel García buscara la candidatura a la presidencia dentro de 5 años?”.

Resultados mostrados en las encuestas

“De esta no voy a hablar, solo la voy a mostrar”, dijo el gobernador mientras exhibía la encuesta, la cual presentaba dos mediciones.

De acuerdo con lo mostrado, las encuestas corresponden a octubre de 2025 y diciembre de 2025. En el primer periodo, la aceptación a dicha pregunta fue de 53.3%, mientras que en el segundo aumentó a 66.8%.

Cabe recordar que esta no es la primera vez que Samuel García manifiesta su interés por la candidatura presidencial. En 2024, a mitad de su sexenio como gobernador de Nuevo León, intentó dejar el cargo para competir por la Presidencia.

No obstante, tras la negativa para aceptar al gobernador interino designado por el Congreso local, diversos litigios y la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que le indicó que debía aceptar dicha designación, abandonó la precampaña y continuó con su sexenio.