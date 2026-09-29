Deja discusión familiar un fallecido en Salinas Victoria

Un sujeto fue detenido por las autoridades luego de intervenir para defender a su hermana durante una riña familiar registrada en casa.

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Un hombre de 40 años murió durante la madrugada del sábado, luego de una presunta agresión al interior de un domicilio ubicado en la colonia Valle del Norte.

Los hechos ocurrieron sobre la calle Paseo de La Rioja, en el número 236, hasta donde acudieron elementos de auxilio y Protección Civil, quienes confirmaron el fallecimiento de Maximiliano Antonio Mártir.

La tranquilidad de esta colonia se vio interrumpida por la movilización de las autoridades, aunque los vecinos señalaron que no se percataron de lo ocurrido durante la madrugada.

Fue hasta la mañana del domingo, cuando observaron la llegada de varias patrullas al domicilio, que habitantes del sector se enteraron del fallecimiento.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, en el lugar se encontraba la pareja de la víctima, Silvina Medina Ruiz, conocida como “La Chivis”, de 37 años, quien señaló que el hombre presuntamente se encontraba agresivo y la amenazaba con un cuchillo.

Según esta versión, su hermano intervino para defenderla y habría agredido al hombre, quien posteriormente perdió la vida.

Por estos hechos fue detenido Fidencio Medina Ruiz, de 39 años, quien quedó a disposición de las autoridades para las investigaciones correspondientes.

Vecinos señalaron que la pareja llevaba alrededor de tres años viviendo en la colonia y que eran originarios de Veracruz.

Describieron a ambos como una pareja que, cuando consumía alcohol, solía tener discusiones, principalmente por dinero.

Incluso, habitantes del sector señalaron que cuando el hombre se tornaba agresivo, “La Chivis” solía pedirle que se retirara del domicilio.

Horas antes del hecho, durante la tarde del sábado, vecinos dijeron haber escuchado gritos provenientes de la vivienda, aunque aseguraron que no imaginaron que posteriormente ocurriría una tragedia.

El hermano de la mujer, quien recientemente había comenzado a vivir con la pareja, fue detenido mientras la autoridad investiga lo ocurrido y determina las responsabilidades correspondientes.

El fallecimiento causó consternación entre los habitantes, principalmente porque, según vecinos, se trata de una zona tranquila y no era común observar movilizaciones policiacas de este tipo.