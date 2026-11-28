Elementos de Protección Civil y Tránsito de Cadereyta acudieron al kilómetro 21 de la carretera Allende–Cadereyta para atender a dos heridos.

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Dos personas terminaron lesionadas en un accidente registrado este viernes 27 de noviembre de 2026 en la carretera Allende–Cadereyta, a la altura del kilómetro 21, en el sector de San Isidro, municipio de Cadereyta Jiménez, Nuevo León.

Al lugar acudieron elementos de Protección Civil Nuevo León, asi como del municipio de Cadereyta y Tránsito municipal. Tras el reporte de la colisión entre una camioneta tipo van destinada al transporte de personal y un tractocamión Kenworth, alrededor de las 13:06 horas.

Así ocurrió el percance y el traslado médico

De acuerdo con los datos del hecho, el accidente ocurrió cuando la camioneta tipo van giró en "U" para incorporarse al carril contrario, momento en que el tractocamión la embistió y la arrastró por la vialidad.

Ambas personas lesionadas, de quienes no se confirmaron edades ni nombre, fueron trasladadas a la Clínica 14 del IMSS, esto para su valoración y atención médica.

En tanto, personal de Tránsito de Cadereyta y la Unidad 05 de Protección Civil de Cadereyta permanecieron en el punto para hacerse cargo del accidente y las maniobras correspondientes en la circulación, según el reporte de Protección Civil de Nuevo León.