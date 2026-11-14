Deja choque entre camioneta y Transmetro siete lesionados

De acuerdo con testigos, una camioneta blanca que circulaba hacia Apolo se habría cruzado el semáforo en rojo, generando el impacto contra el Transmetro

Un accidente vial entre una camioneta particular y una unidad de Transmetro dejó como saldo siete personas lesionadas en la colonia San Bernabé, al norte de Monterrey.

El percance se registró en el cruce de las calles Apolo y avenida Aztlán, donde, de acuerdo con testigos, una camioneta blanca que circulaba hacia Apolo se habría cruzado el semáforo en rojo, generando el impacto contra el Transmetro.

Trasladan a tres lesionados a hospitales

Elementos de Protección Civil de Nuevo León informaron que dos de los lesionados fueron trasladados al Hospital General de Zona número 21 del IMSS, mientras que una tercera persona fue llevada al Hospital Metropolitano. Los otros cuatro pasajeros permanecieron en el sitio para recibir valoración médica y el pase correspondiente.

Al lugar acudieron elementos de Protección Civil estatal y municipal, Cruz Roja, Tránsito de Monterrey y Auxilio Vial, quienes atendieron a los afectados, eliminaron riesgos y realizaron las diligencias correspondientes.