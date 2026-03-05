Deja celular cargando y se incendia vivienda en Montemorelos

La casa, construida principalmente de madera, facilitó la propagación de las llamas, lo que provocó que gran parte de la estructura quedara reducida a cenizas

Una pareja del municipio de Montemorelos perdió gran parte de su vivienda luego de que presuntamente un teléfono celular que dejaron cargando provocó un incendio mientras no se encontraban en el domicilio.

El siniestro se registró en la colonia del Bosque, en el cruce de las calles Naranjo y Del Fresno, donde vecinos alertaron a las autoridades al observar que el fuego consumía rápidamente la propiedad.

De acuerdo con los primeros reportes, los propietarios salieron a realizar algunas diligencias y dejaron el celular conectado a la corriente eléctrica, lo que habría ocasionado un sobrecalentamiento.

Celular sobrecalentado habría originado el incendio

Andrés Mendoza García, reconocido comerciante del municipio, señaló que el incendio se habría originado a partir del celular que permaneció enchufado dentro de la vivienda.

La casa, construida principalmente de madera, facilitó la rápida propagación de las llamas, lo que provocó que gran parte de la estructura quedara reducida a cenizas en cuestión de minutos.

Elementos de Protección Civil y cuerpos de emergencia acudieron al sitio para controlar el fuego y evitar mayores riesgos.

Vecinos temían que el fuego alcanzara otras viviendas

Habitantes del sector manifestaron su preocupación ante la posibilidad de que el incendio se extendiera a domicilios cercanos, especialmente por la presencia de tanques de gas en las viviendas aledañas.

Gracias al reporte oportuno y a la intervención de los rescatistas, el fuego fue sofocado antes de que afectara otras propiedades.

Autoridades exhortaron a la población a extremar precauciones al dejar dispositivos electrónicos conectados, a fin de prevenir este tipo de incidentes.