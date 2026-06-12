Defraudan a alumnos y padres de familias con fiesta de graduación

Los padres señalaron que han buscado respuestas de los propietarios y administradores del negocio sin obtener una solución concreta.

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Un día de su graduación, 20 alumnos de la primaria Profesor Rafael Garza Livas, en Guadalupe, se habían quedado sin festejo luego de que el salón de eventos Fiesta Palace presuntamente incumpliera el contrato firmado por los padres de familia un día antes de la fiesta.

De acuerdo con Erika Cantú, representante del grupo de padres, el salón fue apartado desde abril para realizar la celebración este 10 de junio.

Aunque el inmueble se encontraba en remodelación, el personal les aseguró que estaría listo para la fecha pactada.

"Me mostraron que el salón lo estaban pintando, lo estaban remodelando, pero que quedaba listo para mayo. Me comentaron que ya tenían un contrato con unas personas, que los martes y los jueves estaba ya ocupado el salón, pero que sin problema lo podía hacer el día miércoles.

"Los padres realizaron tres pagos que sumaron 29 mil 100 pesos para cubrir la renta del salón y los servicios incluidos en el evento.Sin embargo, desde el pasado lunes dejaron de recibir respuesta por parte del encargado identificado como Hernán, quien fue la persona que realizó las gestiones y recibió parte del dinero.

Al acudir al establecimiento, tampoco encontraron personal que pudiera aclarar la situación.

La noche del martes apareció un comunicado en redes sociales donde se informaba que el salón se encontraba cerrado desde diciembre de 2025 y que reabriría hasta 2027, situación que los afectados calificaron como falsa.

"Yo vine personalmente, vi el salón, aquí en las oficinas me recibieron el dinero. Me tocó ver que pintaron, que estaban cambiando baños, entonces sí estaban en remodelación, pero sí estaban dando servicio y sí estaban agendando eventos".

Los padres señalaron que han buscado respuestas de los propietarios y administradores del negocio sin obtener una solución concreta.

Aunque durante la mañana de este miércoles recibieron la promesa de un posible reembolso, hasta el momento no habían recuperado el dinero.

Sin embargo, esta historia no tiene del todo un final triste ya que los niños pudieron tener su fiesta luego de una persona dueña de un salón de fiestas, se los prestase para celebrarlo.

A pesar de esta situación, los afectados seguirán recuperar el dinero invertido y tratarán de llegar hasta las ultimas instancias para poder hacer justicia en este caso.