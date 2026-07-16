Defrauda aseguradora a familia que pierde a su hija

Señala familia que aseguradora se hizo responsable de los gastos por dos meses, pero ya en el tercero no abonaron al hospital deuda pendiente de 160 mil pesos

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Además de enfrentar la pérdida de su hija Annelise, la familia Loa Torres ahora también tiene que lidiar con el incumplimiento de los gastos médicos por parte de la aseguradora Ve Por Más (Bx+), que les debe casi 200 mil pesos.

David Loa narró la difícil situación por la que han pasado luego de que su hija le diagnosticaron una enfermedad rara conocida como anemia aplásica.

Por tres meses fue tratada en un hospital privado, lamentablemente el 16 de septiembre de 2025 la pequeña falleció.

”Enfrentamos esta enfermedad rarísima, una enfermedad muy cruel se llama anemia aplásica y pues estuvimos tres meses en el hospital, el seguro cumplió los primeros dos meses y el tercer mes como ya lo hemos platicado, el tercer mes lamentablemente nuestra hija falleció, 16 de septiembre del año pasado”, expresó David Loa.

Loa señaló que la aseguradora se hizo responsable de los gastos por dos meses, pero ya en el tercero no abonaron al hospital una deuda pendiente de 160 mil pesos.

”A la hora se salir ya del hospital, al hacer todo el alta y los trámites dejamos una cantidad en garantía, el hospital nos dijo que nos la iban a regresar seguramente porque el seguro se haría cargo y nuestra noticia después de una semana de vivir funerales y todo eso pues recibimos la noticia del hospital que teníamos un adeudo pendiente que el seguro no quiso cubrir”.

David Loa nunca pensó que contratar un seguro resultara contraproducente.

“Creo que nos sentimos decepcionados, defraudados porque compras el seguro para jamás usarlo, sin embargo, creo que es algo bueno tener un seguro, pero esperas que respondan… hasta cierto punto pareciera una burla totalmente, una burla de BX+ hacia nosotros como papás”.

Nayma Torres mencionó que la aseguradora ya había autorizado que se hiciera un trasplante, que no se concretó porque la niña falleció, por lo que no entienden porque la aseguradora falló con el pago final.

“Hay algo que se contradice BX+ porque el primer mes y el segundo mes hay muchas cosas que si cubrieron que son parte del tercer mes. Nuestra hija tuvo la necesidad de muchas transfusiones de plaquetas y de sangre, ciertos medicamentos que son lo mismo del tercer mes que hoy no quieren responder, si lo cubrieron el primero y el segundo", indicó. “Para este tercer mes que no han cubierto anteriormente si habían respondido por eso me atrevo a decir que se están aprovechando del dolor que estamos enfrentando como papás de Anelisse”.

Pese a que BX+ falló y le ha causado un desgaste emocional a la familia aunado a la pérdida de su hija, han decido llevar el caso por la vía pacífica porque confían en que la aseguradora responda y ponga fin a esta situación difícil por la que han pasado por más de 10 meses.