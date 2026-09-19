Definirán el próximo martes la situación de Dámazo 'N'

Dámazo “N” enfrenta un juicio oral por cuatro carpetas de investigación relacionadas con presuntos delitos sexuales contra menores que eran sus alumnas.

Será el próximo 22 de septiembre la fecha en la que un juez determine la culpabilidad o inocencia de Dámazo “N”, ex entrenador de gimnasia acusado de presuntos delitos sexuales cometidos contra menores de edad que eran sus alumnas cuando ocurrieron los hechos.

“La próxima semana se encuentra agendada la audiencia de juicio oral en contra de esta persona de nombre Dámazo “N”. Es una carpeta acumulada la que se vinculó a proceso a esta persona por cuatro distintas carpetas de investigación. Se aperturó un único juicio que será celebrada el 22 de septiembre”, precisó el vicefiscal del Ministerio Público, Luis Enrique Orozco.

Si bien fueron más de 10 las denuncias presentadas ante la Fiscalía Especializada en Delitos contra las Mujeres de la Fiscalía del Estado, hasta el momento únicamente cuatro de ellas procedieron, por lo que fueron acumuladas por la autoridad en un solo procedimiento judicial para determinar la situación jurídica del señalado.

Dámazo “N” fue detenido en abril de 2025 por el delito equiparable a la violación, luego de varios amparos.