Definirá MC candidatura a la gubernatura el 12 de diciembre

El partido político evaluará perfiles destacados de la administración local y municipal para definir el perfil que encabezará la boleta.

El dirigente nacional de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, informó que el 12 de diciembre se definirá quién será el hombre o mujer que busque la gubernatura de Nuevo León.

Tras acudir al Segundo Informe de actividades del senador Luis Donaldo Colosio, el líder emecista mencionó que la definición en el estado será en el tiempo límite.

Álvarez Máynez adelantó que se establecerá un método de selección que garantice la participación de mujeres y hombres, no solamente en la gubernatura, también aplicará en alcaldías y diputaciones.

“El 12 de diciembre vamos a emitir ese tema (definir al candidato)”, explicó. “además hay una campaña que iniciaría el 13, y tú tienes que establecer un método que garantice la paridad, y nosotros así lo haremos”. “Vamos a garantizar la paridad en las 17 gubernaturas, en los 300 distritos federales, en las presidencias municipales y me parece que es importante que sigamos cumpliendo la ley”.

El dirigente mencionó que, independientemente del género, Movimiento Ciudadano cuenta con perfiles destacados.

Dentro de los emecistas que se perfilan para la gubernatura están Mariana Rodríguez, titular de la oficina Amar a Nuevo León; el alcalde de Guadalupe, Héctor García; el secretario general de Gobierno, Miguel Flores Serna; y el secretario de Igualdad e Inclusión, Félix Arratia.