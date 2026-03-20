Defienden actuación policial tras abatimiento en Guadalupe

Sobre el uso de la fuerza letal, Fabela Pacheco sostuvo que también un arma blanca representa un riesgo mayor a corta distancia

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El secretario de Seguridad Pública del municipio de Guadalupe, Alfredo Fabela Pacheco, defendió el actuar de los policías municipales involucrados en el abatimiento de Ángel Adán Cruz, de 34 años de edad, ocurrido la tarde del miércoles en la colonia Valle del Sol, al señalar que los elementos actuaron conforme a los protocolos ante un riesgo inminente.

“En una situación hay ciertos protocolos y cuando ya está en riesgo inminente la vida de un elemento o de una persona o de un niño, inmediatamente se hace la neutralización de la persona y desgraciadamente falleció” “En mi pensar se actuó de acuerdo a los protocolos e hicieron buena actuación los policías”, aseguró el secretario.

Reporte ciudadano originó la intervención

En rueda de prensa, el funcionario explicó que el hecho se originó tras un reporte ciudadano por una persona que se encontraba quemando cobre y cable.

Al arribar la patrulla, dijo, el hombre salió armado con un machete.

“Al llegar la unidad de policía a atender ese reporte, sale esta persona con un machete en la mano, intentando agredir a los policías y se solicita más apoyo de los elementos para superar en número a la persona que estaba con el arma”, declaró.

Señalan uso de menor como escudo

Fabela Pacheco indicó que durante la intervención, el hombre quien estaba acompañado de un menor, utilizó al niño como escudo y realizó diversos intentos de agresión.

“Agarra al niño y se resguarda con el niño e intenta tirar machetazos a los policías”, afirmó.

Justifican uso de fuerza letal

Sobre el uso de la fuerza letal, Fabela Pacheco sostuvo que también un arma blanca representa un riesgo mayor a corta distancia.

“A 7 metros, una persona con un arma blanca, un machete es más letal que una pistola”, señaló, al justificar la decisión tomada por los uniformados.

Policías bajo investigación

El funcionario confirmó que cuatro policías se encuentran a disposición del Ministerio Público, mientras se desarrollan las investigaciones

“En relación a los elementos que están en investigación con el ministerio Público, son cuatro elementos, los que están haciendo las investigación en la fiscalía, a disposición en todo momento de ellos“, dijo.

Menor permanece bajo resguardo

Respecto al menor, informó que fue resguardado, se encuentra fuera de peligro y la madre ya se ha acercado ante las autoridades.

“La situación actual del menor está ya en manos del DIF, está en buenas condiciones del menor, afortunadamente”, concluyó.

Fiscalía determinará legalidad del actuar

La Fiscalía será la encargada de determinar si el actuar policial se ajustó a la ley, mientras continúan las diligencias para esclarecer la mecánica de los hechos.