Defiende Waldo Fernández reforma para fortalecer Guardia Nacional

Waldo Fernández defendió en el Senado la reforma que permite a la Cámara Alta ratificar nombramientos de altos mandos de la Guardia Nacional

Waldo Fernández defendió este miércoles desde la tribuna del Senado la reforma que otorga a la Cámara Alta la facultad de ratificar los nombramientos de los grados superiores de la Guardia Nacional.

El senador destacó que esta medida es crucial para la consolidación democrática y el fortalecimiento de la seguridad en México.

“Desde hace algunos años el pueblo de México exigió un cambio profundo para fortalecer la seguridad de este país, para vivir tranquilos, caminar sin miedo y que la población se sintiera protegida. Simple y sencillamente el pueblo de México quiere paz”, afirmó Fernández.

En su intervención, subrayó que la población exige un cambio profundo en materia de seguridad para tener calidad de vida.

“Con la reforma del 2024, esta institución depende de la Secretaría de la Defensa Nacional, lo que le da mayor disciplina y capacidad operativa, pero sin perder su esencia de cuerpo policial al servicio de la gente. Hoy la Guardia Nacional no solo protege, también acompaña y genera seguridad en nuestras calles, en nuestras comunidades y en todo el país”.

Resaltó la confianza que la Guardia Nacional ha logrado con la ciudadanía y aprovechó para reconocer el trabajo de los más de 133 mil elementos de la corporación.

“Han demostrado en los hechos su entrega y compromiso, trabajando todos los días para cuidar a las y los mexicanos, incluso a cuenta de su propia seguridad e integridad”.

Sobre la reforma en discusión, el senador de Morena explicó que se trata de una medida que actualiza un vacío constitucional.

“No es un asunto menor. La Constitución ya establece que el Senado debe ratificar los nombramientos de los altos mandos del Ejército, la Marina y de la Fuerza Aérea Mexicana, por lo que sería un error que la Guardia Nacional quedara fuera de este mismo esquema”, señaló.

El legislador enfatizó que el control parlamentario es una muestra de corresponsabilidad entre poderes.

“Se actualiza este vacío constitucional y se pone en el mismo nivel de control de las instituciones de las Fuerzas Armadas Permanentes. Es un acompañamiento institucional para garantizar la seguridad de las y los mexicanos”.

Para concluir, Fernández refrendó el compromiso de la Coalición de la Cuarta Transformación de continuar fortaleciendo a la Guardia Nacional.