Defiende Delgado restricción de celulares en las escuelas

El titular de la SEP afirmó que el uso sin control de dispositivos digitales puede generar adicciones y exponer a menores a contenidos peligrosos

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En su visita a Monterrey, el secretario de Educación del Gobierno federal, Mario Delgado, defendió la restricción de teléfonos celulares y demás dispositivos digitales en las escuelas de educación básica, porque el uso sin control desencadena adicciones y otros efectos negativos entre los menores de edad.

"El algoritmo nos bombardea todo el tiempo con información, con videos. La pregunta es qué pasa cuando un menor tiene acceso a eso. El scroll infinito hace que tengas acceso a videos o contenidos que no necesariamente estás buscando", afirmó.

Durante el 26 Encuentro Internacional de Educación Inicial y Preescolar, organizado por los Centros de Desarrollo Infantil y celebrado en Cintermex, el titular de la SEP aclaró que lo que se busca es formar a los menores de edad, y descartó sancionar a escuelas o maestros que no cumplan con la disposición que se estrenó el pasado martes.

"Somos la Secretaría de Educación Pública, lo que estamos haciendo es formar a los niños y a las niñas para que hagan conciencia sobre el uso excesivo de las tecnologías. No nos interesa tener una serie de sanciones donde se sientan amenazadas las maestras, los maestros, las madres y padres de familia", aclaró.

Advierten sobre contenidos peligrosos para menores

Delgado Carrillo aseguró que, en una encuesta entre maestros, el resultado arrojó que un porcentaje importante de menores tiene acceso involuntario a contenidos no deseados.

"Contenidos sobre violencia, sobre acoso escolar, acoso sexual y otros contenidos que son absolutamente peligrosos para las niñas y niños en México", advirtió.

El titular de la SEP aseguró que la restricción es necesaria porque hay estudios que confirman las consecuencias del uso sin control de los celulares y demás dispositivos electrónicos, así como el uso recurrente de la inteligencia artificial.

"Son algoritmos que generan adicción... a todos nos ha pasado: nos quedamos horas atrapados en el scroller infinito", expresó.

Plantean mayores restricciones en plataformas

Aseguró que la restricción fue tomada en consenso con las autoridades de todos los estados.

A eso se agregan disposiciones o medidas para las plataformas.

"Por eso la Presidenta dio un segundo paso y ahí sí publicó un decreto, donde las plataformas se tienen que hacer responsables de los contenidos peligrosos para nuestras infancias, y también poner más restricciones y ser mucho más estrictos en el acceso de menores de edad al uso de sus plataformas", declaró.