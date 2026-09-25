Defensa de Dámaso 'N' cuestiona modalidad virtual del juicio

De acuerdo con la defensa, esta situación podría generar dudas respecto a las condiciones en las que las víctimas y testigos rinden sus declaraciones

Tu navegador no soporta el elemento de video.

La defensa de Dámaso N, exentrenador de gimnasia investigado por presuntos delitos sexuales en contra de alumnas gimnastas, señaló que las audiencias del juicio oral han sido diferidas en dos ocasiones, la más reciente el pasado martes 22 de septiembre, debido a solicitudes relacionadas con las víctimas o sus abogados.

Mariana Hernández, abogada encargada del equipo de defensa, sostuvo que estas reprogramaciones han generado un retraso en el proceso, mientras Dámaso N permanece detenido desde abril de 2025.

La defensa solicitó que se respete el debido proceso, al considerar que el aplazamiento de las audiencias ha impedido incluso que la versión del acusado sea escuchada y que puedan desahogarse las pruebas con las que cuenta su equipo jurídico

“Más allá de cuestionar sobre si las acusaciones son ciertas o no, lo que queremos es que se respete conforme a las pruebas que va llevando cada una de las partes al juicio. Hasta ahorita no hemos tenido oportunidad de mostrar nuestras evidencias porque no se nos ha permitido. La contraparte, la parte acusadora, ha estado solicitando reprogramación y reprogramación del juicio en diferentes ocasiones, argumentando que sobre todo las víctimas o testigos se sienten incómodas, se sienten intimidadas y siendo el caso que pues el juicio va a ser llevado en línea y Dámaso ni siquiera estaría en pantalla, o sea, ellas no lo verían. Y esto nos impide que pues la versión de Dámaso pueda ser escuchada sin ánimo de atacar a nadie. Entonces ya lleva ahorita, ya va para dos años detenido por este proceso y no hemos podido avanzar por esta situación” Indicó en entrevista para Info7 Hernández.

Defensa cuestiona que el juicio se realice en línea

La abogada también cuestionó que el juicio se desarrolle completamente en línea. Aunque previamente se había señalado que esta modalidad habría sido solicitada por Dámaso N, Hernández rechazó esa versión y afirmó que, desde la perspectiva de la defensa, esta modalidad vulnera aspectos del proceso.

“Una de las cosas más característica o que nosotros consideramos que está vulnerando es el juicio ha sido obligado que sea totalmente en línea a pesar de que ya existen criterios de tribunales incluso federales y de la Suprema Corte, los juicios deben de ser presenciales para que el juez o las autoridades puedan apreciar al momento de declaración pueda apreciar ciertos rasgos que le doten de confiabilidad o no” precisó.

Hernández también criticó que, durante el inicio de la audiencia programada para el pasado 22 de septiembre, que finalmente no pudo continuar debido a la crisis que presentó una de las víctimas, las cuatro víctimas que forman parte del proceso se encontraran en un mismo espacio de la Fiscalía General de Justicia del Estado, junto con personal de la institución, incluidos psicólogos.

De acuerdo con la defensa, esta situación podría generar dudas respecto a las condiciones en las que las víctimas y testigos rinden sus declaraciones.

“Y más porque las víctimas y sobre todo lo vimos ayer, todas las víctimas y todos los testigos en un mismo lugar en la Fiscalía, entonces a través de una pantalla qué me puede garantizar a mí que ellas no vayan a estar siendo contaminadas durante su testimonio, entonces esto es lo que consideramos que más se está contaminando, el no permitir que juicio sea presencial, es muy fácil venir acusando en redes sociales pero ya sostenerlo en un juicio pues evidentemente tiene una dificultad pero es un proceso” agregó.

Juicio oral concentra cuatro denuncias y cuatro víctimas

El juicio oral pendiente corresponde actualmente a cuatro denuncias y cuatro víctimas. De acuerdo con la información proporcionada por la defensa, en tres de los casos los hechos denunciados habrían ocurrido cuando las entonces alumnas eran menores de edad, entre los 9 y 12 años. El cuarto caso corresponde a una mujer que ya era mayor de edad al momento de los hechos y es el señalado como violación equiparada.

Además de estas cuatro denuncias, existen otras cuatro carpetas de investigación que se encuentran en una etapa inicial, en la que se continúa con la recopilación de pruebas.

Algunos casos, explicó la defensa, fueron descartados debido a que los hechos denunciados habrían ocurrido cuando Dámaso N también era menor de edad.

Defensa expone contexto de su trayectoria como entrenador

Dámaso N comenzó a desempeñarse como entrenador a los 16 años y, de acuerdo con la defensa, durante su trayectoria llegó a entrenar a alrededor de 3 mil alumnas y alumnos.

“Dámaso entrenó cerca de 3 mil, entre hombres y mujeres, pero sí, efectivamente respecto a las denuncias que hay en contra de él es únicamente un grupo reducido que, al decir reducido no minimizo a las víctimas sino que hablo en comparativo con la cantidad de alumnas que él tuvo y aquí quiero dar a entender un contexto de la gimnasia artística, es inevitable que haya un contacto directo entre el entrenador y la gimnasta por la naturaleza de los ejercicios, pero se ha dicho e incluso la Suprema Corte o los altos tribunales han dicho que no todo tocamiento en determinada zona del cuerpo necesariamente tiene un sentido morboso, entonces esto es lo que se está enfocado la defensa en tratar de darles el contexto al tribunal de cómo trabajaba Dámaso” explicó.

Piden valorar el conjunto de pruebas del proceso

La defensa también pidió que las acusaciones sean valoradas a partir del conjunto de pruebas que se presenten durante el proceso y no únicamente a partir de los señalamientos de las víctimas.