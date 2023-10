Defenderá Arturo Salinas legalmente interinato

Arturo Salinas, presidente con licencia del Poder Judicial y recién designado gobernador interino por el Congreso, aseguró que de ser necesario tomará acciones legales para concretar su interinato.

Durante su primer encuentro con organizaciones de la sociedad civil, el panista explicó que primeramente aguardarán a ver con que estrategia el gobierno del Estado buscará detener el cambio de mando.

"En mi caso lo que tendría que hacer es conocer puntualmente cuáles son las herramientas o recursos legales que ellos interpongan.

"Una vez que ellos hayan interpuesto estos recursos, si yo soy llamado como tercero interesado, por supuesto quedaremos seguimiento a esto", dijo.

Respecto a los movimientos planeados por la autoridad, dijo que únicamente saben del acuerdo publicado en el Periódico Oficial que designa como encargado de despacho al secretario general de Gobierno, Javier Navarro.

Sin embargo, consideró como sin procedencia el documento y aseguró que sería combatido por el Legislativo.

"Solamente tenemos conocimiento los ciudadanos de este acuerdo, decreto, que el Ejecutivo publica en donde hay muchos cuestionamientos jurídicos respecto al mismo.

"El decreto que publican seguramente será impugnado por el Congreso, creo que es quien válidamente lo debe de hacer", estimó.

Por otro lado, dijo no temer por las acciones legales advertidas contra su designación.

"El que presenten recursos legales a mi tampoco me asusta, yo lo único que pido es que cuando uno presente un recurso legal verdaderamente se respete la resolución.

"Que no digamos que las resoluciones son ilegales o legales conforme a si me gusta o no me gusta el resultado", aseguró.

Así, el panista advirtió que seguirá reuniéndose con más integrantes de la sociedad civil para posteriormente entablar diálogos con autoridades de diversos órdenes de gobierno.

"Yo soy un gobernador interino designado con funciones a partir del 2 de diciembre, antes lo que requerimos es conocer los problemas de Nuevo León.

"Hay que tener reuniones con todos los integrantes de la sociedad de Nuevo León, quise empezar y trabajar primero con la sociedad civil organizada; luego hay que sostener diálogo con universidades; y luego habrá que sentarse con alcaldes, diputados, con la Fiscalía", adelantó.

Va Arturo Salinas por Presupuesto 2024

De concretarse su llegada al interinato tal como lo proyecta el Congreso, Arturo Salinas buscará modificar el Presupuesto 2024 que proponga la administración de Samuel García.

Y es que el Ejecutivo tiene hasta finales de noviembre para enviar la propuesta al Legislativo, sin embargo, la fecha límite de aprobación cae después de la posible salida del gobernador a su búsqueda presidencial.

En ese inter de tiempo, dijo Salinas, el Presupuesto enviado será modificado por él y el Congreso.



"El 2 de diciembre tenemos que tener claros los problemas de Nuevo León, lo que los ciudadanos opinan y necesitan para que el 2 de diciembre empezemos a trabajar en cosas prioritarias como el Presupuesto.

"El Poder Ejecutivo tiene la obligación de mandar el Presupuesto al Congreso, pero el Congreso del Estado es la única autoridad que puede determinar el presupuesto final, lo puede modificar", dijo.

"La labor sería sentarse con el Congreso, tener las expresiones de la sociedad civil de dónde hay que poner el dinero, para qué y cómo utilizarlo. El Congreso finalmente tendrá que rehacer un presupuesto", advirtió.

