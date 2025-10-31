Dedican altar de muertos a Mauricio Fernández en primaria

Al evento asistieron autoridades municipales, así como miembros de la familia Fernández, quienes agradecieron el gesto de los alumnos y docentes

En un ambiente de respeto y tradición, la comunidad educativa de la escuela primaria Jesús M. Montemayor, ubicada en la colonia Tampiquito, del municipio de San Pedro, presentó su altar de muertos dedicado al ingeniero Mauricio Fernández Garza, exalcalde del municipio y figura emblemática de la vida cultural y política local, recientemente fallecido.

Al evento asistieron autoridades municipales, así como miembros de la familia Fernández, quienes agradecieron el gesto de los alumnos y docentes por mantener viva la memoria y el legado del cuatro veces alcalde sampetrino.

Como parte del homenaje, la escuela incluyó, desde la entrada principal, una recreación del proyecto San Pedro de Pinta, una de las iniciativas culturales impulsadas por Mauricio Fernández durante su gestión, con el fin de acercar el arte y la convivencia familiar a las calles del municipio.

Además, los alumnos realizaron con sus propias manos esculturas y figuras inspiradas en el museo La Milarca y en la niña cangrejo, obras que complementaron la exposición y reflejaron el impacto cultural del homenajeado en la comunidad.

El altar, adornado con flores de cempasúchil, veladoras, fotografías y elementos representativos de la trayectoria del exalcalde, fue elaborado por estudiantes y maestros, quienes trabajaron durante varias semanas para rendir tributo a su legado.

Al finalizar la presentación del altar, se llevó a cabo una convivencia entre padres de familia, alumnos, docentes y autoridades locales.