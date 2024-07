Dedicación a la Biotecnología la lleva de la UANL a la NASA

Cinthia Valenzuela Chapa cumplirá su sueño de ir a la NASA, en Alabama, Estados Unidos.

Esta alumna de la carrera de Biotecnología Genómica en la Facultad de Ciencias Biológicas de la UANL fue seleccionada, junto a otros 59 estudiantes de todo el mundo, por ayudar a la NASA a resolver un problema aeroespacial.

Ella hizo una investigación sobre la osteoporosis que padecen los astronautas en el espacio, debido a que sus huesos ya no tienen que soportar el cuerpo contra la gravedad, lo que hace que mensualmente cada uno pierda hasta 2% de su densidad mineral ósea.

La solución de Cinthia fue proponer una proteína proveniente del veneno de una serpiente, para revertir la enfermedad.

"Desde chiquita siempre me ha gustado el espacio, pero cuando estaba en la prepa decidí estudiar Biotecnología porque me gustaba todo lo de la ingeniería genética y tratar enfermedades modificando el genoma de las personas o hacer nuevos medicamentos, pero un día, cuando estaba en primer semestre de la facultad, checando el Internet, descubrí la Biotecnología espacial y me enamoré de eso", explicó.

El viaje a Alabama se agendó del 11 al 15 de noviembre.

Como no tenía dinero para pagarlo, comenzó a pedir donativos.

Al conocer su caso, el rector de la UANL, Santos Guzmán, decidió apoyarla económicamente.

"Gracias a la ayuda del rector y del director de mi facultad, van a proporcionar el apoyo, el programa es muy caro, tiene un costo de 3 mil 950 dólares, además del costo del avión, pero ya la Universidad y mi Facultad me van a apoyar y además con lo que la gente me ha donado en mi página ya se cubren todos los gastos", comentó.

Y saldrá ganando, porque la NASA la entrenará como astronauta, con clases de buceo, pilotaje, cohetería y robótica.

Por eso, está agradecida:

"Sin ellos no hubiera podido juntar todo el dinero. Y toda la gente que me ha hablado en redes y que me ha donado dinero, también muchísimas gracias", expresó.

