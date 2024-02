Decreta Nuevo León 'veda de fuego' para evitar incendios

Con la finalidad de evitar incendios y elevar la mala calidad del aire en la metrópoli, el gobierno del estado a través de la Secretaría de Medio Ambiente, decretó "veda de fuego".

Esto incluye a todos los espacios forestales que estén dentro del área metropolitana como predios urbanos y terrenos, que son responsabilidad de sus propietarios.

Alfonso Martínez Muñoz, titular de la dependencia agregó que la persona que provoque un incendio intencional en derivado de una imprudencia, será acreedor a sanciones establecidas en la Ley de Desarrollo Federal Sustentable de Nuevo León, y en el código penal del estado.

Las sanciones pueden ser:

Multa de hasta 217 mil pesos

Cinco años de prisión

“Esta veda va a permanecer durante todo el tiempo donde se presentan incendios forestales en el año, pero surte efecto a partir de ahora.

“Este decreto ha sido modificado para contemplar también las áreas forestales que están dentro del área metropolitana de Monterrey, ahí hay una situación sui generis porque esas áreas que son terrenos de más de 1000 metros que tienen vegetación nativa de 500 metros o más no son responsabilidad de los municipios, sino de la Federación y no están siendo atendidos y ahí se originan muchos de los incendios en el área metropolitana de Monterrey, entonces esta veda de fuego también aplica para esos terrenos que están dentro del área metropolitana y son los dueños los que tienen la responsabilidad de mantenerlos con bajo cantidad de combustible para que no se incendien”, explicó.

Y de esta veda, se desprendieron una serie de prohibiciones:

Encender fuego en espacios de recreación para preparación de alimentos

Chamuscado de nopal y maguey

Quemas para forraje de ganado

Quema de basura

Encendio de todo tipo de globos aerostáticos

Asimismo, recomendó no olvidar fragmentos de vidrio en zonas forestales, debido a que con efecto espejo podría provocar un incendio, además de no encender cigarros, cerillos o encendedores en puntos de riesgo.

La veda queda activa desde el momento de su anuncio.

Comentarios