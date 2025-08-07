Decomisan más de 1,800 artículos apócrifos de Tigres

En seis operativos, autoridades decomisaron 1,865 productos piratas de Tigres, valuados en más de $1 millón; el IMPI actuó a solicitud de la UANL

En los seis operativos para decomisar artículos piratas de Tigres, se aseguraron 1,865 piezas de mercancía con un valor de $1 millón 123,236 pesos, de acuerdo con el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI).

“El decomiso se ejecutó a petición de parte de la Universidad Autónoma de Nuevo León, como resultado del trabajo conjunto del IMPI y representantes de la marca Tigres”, informó el instituto en un comunicado.

Alrededor de las 12:00 horas, el despliegue de elementos de Fuerza Civil, así como personal del IMPI, se dio en las instalaciones de la tienda El Nuevo Mundo, ubicada en la calle Padre Mier entre Galeana y Emilio Carranza.

Ante la mirada de los clientes, los elementos policiacos y autoridades federales realizaron el operativo y decomisaron mercancía pirata del club de futbol felino, cuya marca registrada pertenece a la UANL.

Se aseguraron principalmente productos textiles como playeras, jerseys, pants, bufandas, mochilas, guantes de futbol, entre otros artículos deportivos.

Santiago Nieto Castillo, titular del IMPI, destacó que este tipo de operativos constituyen un logro del gobierno federal en alianza con los gobiernos estatales en la lucha para combatir la piratería y el contrabando en el país.

La tienda y el restaurante del Nuevo Mundo del centro de la ciudad siguieron con su operación normal.

Los operativos se realizaron en otras tiendas establecidas de Monterrey, San Nicolás, Guadalupe y Juárez.