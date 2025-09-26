Decomisan drogas y armamento en la colonia Arturo B. de la Garza

Todo lo incautado fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la República para continuar con las investigaciones correspondientes

Un operativo del Grupo de Coordinación Metropolitana en Monterrey derivó en el aseguramiento de drogas, armas y equipo táctico en la colonia Arturo B. de la Garza, luego de que dos hombres abandonaran maletas al percatarse de la presencia de las autoridades.

Los hechos se registraron al mediodía del 24 de septiembre, cuando elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional y Fuerza Civil desplegaron un operativo en las escalinatas ubicadas en el cruce de la calle Elvira Rentería, con el objetivo de disuadir actos ilícitos en la zona.

De acuerdo con la información oficial, al llegar al sitio los efectivos sorprendieron a dos individuos que transportaban maletas de gran tamaño, las cuales arrojaron al suelo antes de huir a pie. Pese a la persecución, los sospechosos lograron escapar.

En el lugar fueron asegurados un arma larga con 44 cartuchos, un arma corta abastecida con siete balas, siete cargadores, un accesorio para arma corta, un chaleco balístico con dos placas, así como cinco bolsas que contenían hierba verde con características de la marihuana.

Todo lo incautado fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la República para continuar con las investigaciones correspondientes.