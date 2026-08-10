Decomisan droga en operativo a bares del centro de Monterrey

De acuerdo con las autoridades, se contó con el apoyo aéreo durante las labores de vigilancia, a través de un helicóptero

En coordinación con las tres órdenes de Gobierno, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León desplegó este fin de semana un operativo simultáneo en bares del centro de Monterrey.

Estas acciones se llevaron a cabo en los establecimientos donde elementos de distintas corporaciones inspeccionaron los inmuebles, en los que decomisaron varias dosis de diversos narcóticos.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León, en coordinación con autoridades de los tres órdenes de gobierno, llevó a cabo un operativo simultáneo en bares ubicados en el Centro de Monterrey, como parte de las acciones encaminadas a combatir el narcomenudeo y otros… pic.twitter.com/C2dfdTyHyz — Fiscalía Nuevo León (@FiscaliaNL) August 9, 2026 De acuerdo con las autoridades, se contó con el apoyo aéreo durante las labores de vigilancia, a través de un helicóptero con el objetivo de fortalecer las labores de vigilancia. Según la Fiscalía Estatal, estas acciones se enfocan en el combate al narcomenudeo y otros delitos de alto impacto en la entidad. A través de acciones coordinadas entre elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) y Centro de Líneas de Investigación Preliminares Especializado en Narcomenudeo y Casos de Alto Impacto (CLIP), así como de la Unidad de Despliegue Estratégico (UDE), Secretaría de la Defensa Nacional (Semar), Guardia Nacional (GN), Fuerza Civil y Policía de Monterrey. Hasta el momento, no se reportan personas detenidas.