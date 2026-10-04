Decomisan cocaína que iba disfrazada de estimulantes sexuales

Elementos federales detuvieron a un pasajero procedente de Colombia que transportaba el narcótico oculto en envases de estimulantes.

Un cargamento de cocaína líquida, escondida en más de 150 envases de estimulantes sexuales, fue decomisado en el Aeropuerto Internacional de Monterrey.

La droga era transportada en maletas por un hombre procedente de un vuelo desde Colombia.

Fueron elementos de la Agencia de Investigación Criminal —un órgano de la Fiscalía General de la República— quienes efectuaron el hallazgo y el arresto del sospechoso.

Los recipientes donde se encontraban los narcóticos eran de 500 mililitros y tenían la leyenda de Vitafer-L.

Al practicarles pruebas químicas, se determinó que su contenido era cocaína disuelta.

El más de un centenar de envases quedó a disposición del Ministerio Público Federal, así como el hombre que los llevaba.

Fue el viernes cuando ocurrió el decomiso, cuyo pesaje total no se determinó en el momento.