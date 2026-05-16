Decomisan arsenal tras operativos tácticos en Los Aldamas

Tras una revisión preventiva, encontraron seis armas largas de distintos calibres, dos chalecos balísticos y nueve cargadores abastecidos.

Elementos de Fuerza Civil realizaron el decomiso de un arsenal durante dos operativos tácticos simultáneos efectuados en el municipio de Los Aldamas, al oriente del estado de Nuevo León.

Las acciones se llevaron a cabo el 14 de mayo de 2026 por parte de la División de Inteligencia e Investigación de Fuerza Civil, en coordinación con personal de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional, como parte de trabajos de vigilancia y combate a la delincuencia organizada.

El primer operativo se registró en una brecha del municipio, a donde los efectivos se dirigieron luego de detectar previamente a personas armadas merodeando la zona. Antes de arribar al sitio, los agentes escucharon detonaciones de arma de fuego, por lo que activaron protocolos de seguridad y estrategias tácticas para aproximarse con cautela.

En el lugar fueron localizados diversos indicios, entre ellos un arma tipo Barret abastecida, un cañón para arma larga, 13 cargadores abastecidos, cinco chalecos balísticos, tres fornituras, un casco balístico, así como vestimenta y calzado táctico.

Más tarde, en la comunidad de El Rancho, los oficiales ubicaron una camioneta Chevrolet Silverado sin placas de circulación, estacionada en una brecha y con una de sus puertas abiertas.

Tras una revisión preventiva, encontraron seis armas largas de distintos calibres, dos chalecos balísticos y nueve cargadores abastecidos.

Todo el material bélico fue asegurado y puesto a disposición de la Fiscalía General de la República, quien continuará con las investigaciones correspondientes para determinar la procedencia del armamento y dar con los responsables.