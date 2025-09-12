Decomisan armas y equipo táctico tras enfrentamiento en Higueras

Elementos de la Guardia Nacional y de Fuerza Civil lograron el decomiso en el Rancho Camaján tras repeler una agresión a balazos

Un enfrentamiento entre civiles armados y fuerzas de seguridad en el municipio de Higueras derivó en el decomiso de armas y equipo táctico, luego de un operativo desplegado la tarde del miércoles en la zona norte de Nuevo León.

El dispositivo se llevó a cabo en el Rancho Camaján, donde elementos de la Guardia Nacional y de Fuerza Civil realizaban un recorrido en busca de presuntos hombres armados que habían sido reportados en la región.

De acuerdo con los informes, los efectivos localizaron una camioneta RAM Heavy Duty 2500 Bighorn sin placas de circulación, estacionada junto a una vivienda.

En ese sitio, un hombre que portaba un arma larga abrió fuego contra los uniformados, mientras que de la casa salieron otras dos personas con rifles, desatando un tiroteo.

La agresión fue repelida por los agentes hasta que cesaron los disparos, momento en el que los sospechosos aprovecharon para huir entre la maleza. Tras el intercambio, los oficiales aseguraron el vehículo y una serie de objetos ilícitos que quedaron en el lugar.

Entre lo decomisado se encuentran tres armas largas, dos de ellas abastecidas con 15 cartuchos cada una, además de 97 cargadores con mil 585 municiones.

También fueron localizados siete chalecos y cascos balísticos, siete fornituras y dos pares de rodilleras, todo aparentemente utilizado por un grupo delictivo que opera en la zona.

El material confiscado fue puesto a disposición de las autoridades competentes, quienes iniciaron las investigaciones para dar seguimiento a los hechos y tratar de ubicar a los responsables que lograron escapar.