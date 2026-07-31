Decomisan armamento y vehículo durante patrullajes en Parás

Todo el material asegurado fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la República, para continuar con las investigaciones correspondientes

Elementos del Ejército Mexicano, en coordinación con la Policía Estatal Fuerza Civil, aseguraron un importante arsenal durante un operativo realizado en el municipio de Parás, Nuevo León.

De acuerdo con la IV Región Militar y la Séptima Zona Militar, el aseguramiento ocurrió el pasado 26 de julio durante patrullajes de vigilancia y reconocimientos terrestres en las inmediaciones del poblado El Tanque.

Aseguran fusil Barrett y más de mil cartuchos

En el sitio fueron localizados un fusil Barrett calibre .50, cinco armas largas, 63 cargadores de distintos calibres, mil 295 cartuchos útiles, un vehículo y diverso equipo táctico.

Todo el material asegurado fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la República, con sede en Escobedo, para continuar con las investigaciones correspondientes.