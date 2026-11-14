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Decomisan aceite comestible y montacargas en Juárez

Por: Danea Lázaro

13 Noviembre 2026, 22:40

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Elementos de Fuerza Civil y de la Fiscalía del Estado realizaron un cateo en una bodega ubicada en la colonia Lomas del Sol.

Decomisan aceite comestible y montacargas en Juárez

Como resultado de las labores estratégicas y de coordinación encabezadas por Fuerza Civil y Agentes Ministeriales de la Fiscalía del Estado, se realizó un cateo que derivó en el decomiso de diversos productos y un vehículo montacargas, en el municipio de Juárez.

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La diligencia se efectuó la tarde de este viernes, al interior de una bodega ubicada en la Calle Secc. 9, en la colonia Lomas del Sol.

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Productos y bienes asegurados en el operativo

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Los agentes estatales encontraron en el lugar:

  • 1 vehículo montacargas de la marca Mitsubishi.
  • 900 cajas de aceite comestible de 850 ml.
  • 400 cajas de aceite comestible de 400 ml.
  • 20 cajas de aceite comestible de 500 ml.
  • 30 cajas de aceite comestible en aerosol.
  • 20 cajas de aceite de oliva extra virgen.
  • 40 piezas de aceite extra virgen de 250 ml.
  • 60 piezas de aceite Nutrioli de 700 ml.
  • 5 piezas de aceite de oliva orgánico de 500 ml.

El producto fue decomisado y puesto a disposición de las autoridades competentes para lo que resulte.

 

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