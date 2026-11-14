Decomisan aceite comestible y montacargas en Juárez

Elementos de Fuerza Civil y de la Fiscalía del Estado realizaron un cateo en una bodega ubicada en la colonia Lomas del Sol.

Como resultado de las labores estratégicas y de coordinación encabezadas por Fuerza Civil y Agentes Ministeriales de la Fiscalía del Estado, se realizó un cateo que derivó en el decomiso de diversos productos y un vehículo montacargas, en el municipio de Juárez.

La diligencia se efectuó la tarde de este viernes, al interior de una bodega ubicada en la Calle Secc. 9, en la colonia Lomas del Sol.

Productos y bienes asegurados en el operativo

Los agentes estatales encontraron en el lugar:

1 vehículo montacargas de la marca Mitsubishi.

900 cajas de aceite comestible de 850 ml.

400 cajas de aceite comestible de 400 ml.

20 cajas de aceite comestible de 500 ml.

30 cajas de aceite comestible en aerosol.

20 cajas de aceite de oliva extra virgen.

40 piezas de aceite extra virgen de 250 ml.

60 piezas de aceite Nutrioli de 700 ml.

5 piezas de aceite de oliva orgánico de 500 ml.

El producto fue decomisado y puesto a disposición de las autoridades competentes para lo que resulte.