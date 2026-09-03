Decomisan 200 kilos de cristal tras persecución en Monterrey

Los agentes ubicaron a dos hombres en las inmediaciones del estacionamiento de un centro comercial sobre la avenida Lincoln

Dos hombres fueron detenidos luego de una persecución registrada en Monterrey, donde autoridades aseguraron aproximadamente 200 kilos de droga tipo cristal, además de dos armas de fuego y dinero en efectivo.

De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, los hechos ocurrieron el pasado 31 de agosto, cuando elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones, en coordinación con personal de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional, realizaban labores de investigación.

Los agentes ubicaron a dos hombres en las inmediaciones del estacionamiento de un centro comercial sobre la avenida Lincoln.

Persecución se extendió por calles de Monterrey

Al notar la presencia de las autoridades, ambos abordaron una camioneta Toyota RAV4 gris, con placas de Durango, y emprendieron la huida.

Durante la persecución, los hombres habrían realizado detonaciones de arma de fuego contra los elementos de seguridad, quienes repelieron la agresión.

Finalmente, los agentes lograron detener el vehículo sobre la avenida Fidel Velázquez, en su cruce con avenida Penitenciaría, en el fraccionamiento Bernardo Reyes.

Los detenidos fueron identificados como Bainse “N”, de 42 años, y Ramiro “N”, de 40, ambos originarios del estado de Sinaloa.

Localizan droga, armas y dinero en camioneta

Al revisar el vehículo, las autoridades localizaron dos armas de fuego, dinero en efectivo y varios paquetes con una sustancia sólida.

Posteriormente, personal del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales realizó una inspección al interior de la camioneta y encontró 15 cajas de cartón que contenían paquetes y bolsas con aproximadamente 200 kilos de presunta droga tipo cristal.

Los dos hombres y todo lo asegurado quedaron a disposición del Ministerio Público, mientras continúa la investigación para determinar su posible relación con estos hechos y establecer el origen y destino del narcótico.

La carpeta de investigación permanece abierta y las autoridades continúan con las indagatorias correspondientes.