Decomisan 14,000 autopartes durante cateo en centro de Monterrey

Agentes incautaron diversos accesorios como retrovisores y tapas tras asegurar un negocio con base a una investigación realizada por el delito de robo

Elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones aseguraron más de 14 mil autopartes durante el cumplimiento de una orden de cateo en un negocio ubicado sobre la avenida Colón, casi en su cruce con Pablo A. de la Garza, en el centro de Monterrey.

El operativo, encabezado por un Agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Regional Centro, dió seguimiento a una carpeta de investigación por el delito de robo de autopartes.

En el lugar, los agentes localizaron y decomisaron 14,075 piezas automotrices de distintas marcas y modelos, entre las que se encontraban espejos laterales, retrovisores, tapas, baterías y otros accesorios.

El negocio, identificado como “Accesorios La Estación”, fue asegurado por la autoridad ministerial, quedando bajo resguardo de la corporación correspondiente mientras continúan las investigaciones para determinar la procedencia de las autopartes.