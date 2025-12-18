Declaran inhábil el Periódico Oficial con presupuesto en puerta

Desde este 17 de diciembre y hasta el 6 de enero del 2026, el Periódico Oficial del Estado no estará publicando ningún asunto, según una fuente

El Gobierno del Estado optó por darle vacaciones al Periódico Oficial del Estado con la discusión del Presupuesto en puerta y decenas de iniciativas que se han aprobado durante esta semana que no se podrán publicar, por lo cual lo diputados cuestionarion y esperan que se rectifique.

Fue la mañana de este miércoles que se dio a conocer que el Periódico Oficial entraría en un periodo inhábil desde el 17 de diciembre hasta el 6 de enero del 2026.

Ante esto, los diputados indicaron que se espera que el Gobierno del Estado rectifique, ya que además del presupuesto, también existen otros temas importantes que de deben de publicar.

“Yo nada más quiero recordarles a ellos que en reiteradas ocasiones el gobernador Samuel García públicamente dijo que él iba a trabajar con lo que el congreso votara y el congreso ya tomó una determinación ayer en comisiones. Estamos a punto de tomar una determinación también en pleno y yo invitaría al gobernador a que si este nombre cumpla con su palabra y el compromiso público que hizo de trabajar con lo que el congreso manda.

“Queremos ver si en las próximas horas rectifican, le dan para atrás a su berrinche, arreglan las cosas, respetan la ley y hacen las cosas como tienen que hacer”, dijo la diputada presidenta de la Comisión de Presupuesto, Lorena de la Garza.

Por separado, la diputada coordinadora de Movimiento Ciudadano, indicó que desconoce los motivos de que el Ejecutivo tiene para cerrar el Periódico Oficial, sin embargo, cree que puede ser una manera de protegerse de lo que se está votando en el Congreso.

“Y ahí es donde hay la oportunidad de salvar a nuevo León de estas atrocidades que se están cometiendo en este congreso para evitar que muchas de las decisiones que se están tomando de manera arbitraria en este congreso puedan cumplirse. Obviamente hay otra facultad por parte del gobernador para incluso llegar al veto.

“Entonces desconozco cuál es el origen de esta decisión por parte del periódico oficial o de la Secretaría General de Gobierno. Sin embargo, puedo entender que hay una manera de proteger al Estado de muchas de las decisiones que están aquí”, dijo Sandra Pámanes.

Así mismo, el diputado coordinador de Morena, Mario Soto indicó que el hecho de que se haya cerrado el Periódico Oficial es el seguimiento a una pelea entre Movimiento Ciudadano contra el PRI y PAN, por el hecho de las modificaciones al presupuesto.

“Este es un nuevo capítulo de una pelea agría y tóxica entre MC y el PRIAN, por lo cual eso no lo estamos acompañando.

“Esto lo veo muy lamentable, porque hay que preguntarle a la ciudadanía, no es cuestión de irse de vacaciones, es una consecuencia de lo que está pasando aquí y no lo comparto y no lo veo bien, anteriormente ya lo habían hecho en el 2021 por temas de COVID, pero ahora no sé cuál sea el motivo”, agregó Mario Soto.

Ante el cierre del POE, el Gobierno del Estado se irá nuevamente con una reconducción presupuestal como durante los últimos dos años y ante esto, Soto comentó que espera que para Enero o Febrero se pueda traer a la mesa nuevamente una discusión de un presupuesto que esté a la altura de Nuevo León.