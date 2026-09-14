Declaran a Nuevo León libre de paludismo tras 27 años

Tras 27 años de no registrar casos de transmisión local, Nuevo León fue declarado oficialmente como Estado Libre de Paludismo por el Centro Nacional de Prevención y Control de Enfermedades (CENAPRECE).
La acreditación fue entregada a la secretaria de Salud del estado, Alma Rosa Marroquín Escamilla, quien a su vez la transfirió al Grupo Técnico Estatal de Paludismo, integrado por representantes de la propia Secretaría, Servicios de Salud, IMSS, ISSSTE, ISSSTELEÓN, PEMEX y el Hospital Militar.
La certificación se formalizó luego de una serie de auditorías y evaluaciones en la entidad que confirmaron la efectividad de las acciones sanitarias y la interrupción de la transmisión local de esta enfermedad infecciosa, causada por parásitos del género Plasmodium.
A pesar de que la entidad no presenta contagios autóctonos desde 1999, las autoridades de salud aconsejan a la población estar pendiente de los síntomas, los cuales se presentan como fiebre alta, escalofríos intensos y temblores, sudoración abundante, dolor de cabeza intenso, dolores musculares y articulares, náuseas y vómito.