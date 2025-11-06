Declara Samuel que dejará la gubernatura de NL, era una broma

El gobernador Samuel García entregó la cancha deportiva número 343 en el marco de Mundialito Escolar 'Ponte Nuevo, Ponte Mundial'

En el municipio de Guadalupe, el mandatario estatal entregó la cancha deportiva número 343 en el marco de Mundialito Escolar "Ponte Nuevo, Ponte Mundial" y jugó una “cascarita” en la Secundaria Técnica 44 "José Vasconcelos".

El mandatario estatal dijo a los estudiantes que les tenía una noticia mitad dulce y mitad amarga.

"Un mensaje de despedida, les tengo una noticia agridulce: voy a dejar la gubernatura.

Me habló el director técnico de la Selección (Mexicana), me dijo: "Oye, güey, te tienes que venir de delantero, papá". Me dijo así por tel, y le dije: "No lo sé, ya estoy grande y primero tengo que preguntarle a mi señora”, refirió.

Luego, él le preguntó a la concurrencia: "¿Me quedó de gober o me voy a jugar fut?”, y surgieron los gritos.

De inmediato, su esposa y titular de Amar a Nuevo León, Mariana Rodríguez, cuestionó a los asistentes: "¿Quién opina que se quede de gobernador? ¿Quién opina que se vaya a jugar futbol?”

Tras los gritos de la concurrencia, en el sentido de que permaneciera en el cargo, Rodríguez Cantú le dijo: "Te quedas de gobernador”.

“Entonces me quedo”, aclaró el mandatario.

García Sepúlveda dijo que con la inauguración de la cancha número 343 el Estado también es primer lugar en el fomento al deporte.

"Trescientas cuarenta y tres canchas, primer lugar en Educación y el año que viene, el quinto, se va a poner mejor porque viene el Mundial”, expresó.

Luego, el mandatario les aclaró lo de dejar el cargo.

"Era mentira”, afirmó.

Aseguró que le gustan estos días con el clima frío y comerse una concha con un café.

"Hay que hacer ejercicio para bajar la panza, entonces vámonos todos a la cancha y a jugar”, sostuvo.

En el evento estuvo acompañado del del secretario de Educación, Juan Paura, y del alcalde de Guadalupe, Héctor García.

La titular de Amar a Nuevo León destacó la construcción de canchas deportivas en las escuelas, promoviendo el trabajo en equipo y el respeto.

"Ya estamos a pocos meses de recibir el Mundial aquí en Guadalupe y por eso estamos haciendo este esfuerzo de tener estas canchas en las escuelas de Nuevo León, para que puedan disfrutarlas pero sobre todo que las escuelas fomenten el deporte”, explicó.

Mundialito Escolar rehabilita espacios en las escuelas para fortalecer la práctica del deporte escolar, preparando a sus comunidades para el Mundial 2026.

En el Mundialito participaron 2 mil 880 estudiantes de 48 primarias y 48 secundarias de Nuevo León.