Declara Samuel patrimonio cultural del Estado a Museo La Milarca

El Gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, declaró como patrimonio cultural al Museo La Milarca.

El Mandatario estatal subrayó que el espacio será considerado como el cuarto Museo del Estado para honrar el legado de arte del alcalde de San Pedro, Mauricio Fernández.

“Estamos declarando patrimonio cultural del Estado al Museo La Milarca y, por supuesto, dejando legalmente el nombre del ingeniero Mauricio Fernández Garza, impulsor de este gran museo que ahora va a abarcar el cuarto museo del Estado”.

García Sepúlveda precisó que el objetivo es reconocer su Gabinete, que tiene una colección artística de primer mundo.

El Gobernador dijo que la declaración como patrimonio cultural de La Milarca se realizó con el apoyo de sus hijos, la cual queda publicada el día de hoy.

“Estábamos en proceso con sus hijos de hacerlo, de dar esta sorpresa, y considero que hoy es el día idóneo para publicar que el Museo La Milarca, a partir de hoy, es Patrimonio Cultural del Estado y queda como La Milarca, Ingeniero Mauricio Fernández Garza”, expresó el gobernador en su mensaje.

Por su parte, el homenaje al ingeniero Fernández, que se realizará en el marco del Festival Santa Lucía, sigue en puerta. Inicialmente, estaba programado para el 13 de octubre en las instalaciones del museo, pero será la familia Fernández Garza quien decida la fecha.

“Estamos organizando un homenaje con su familia, un homenaje que esperábamos hacerle en vida, pero desafortunadamente se nos adelantó Mauricio Fernández. Vamos a mantener ese momento de reconocimiento y habrá otras series de acciones”, señaló la Secretaria de Cultura, Melissa Segura.

Segura destacó la contribución del ingeniero Fernández al arte y la cultura de la ciudad. “Trajo a Monterrey grandes artistas y obras, impulsó proyectos como La Lagartera de Francisco Toledo, una de las grandes piezas que representan a Nuevo León, y el mural del Dr. Lakra, que desde la perspectiva del arte urbano fue innovador en su momento. La Milarca, al final del día, concreta toda esa visión que él tenía”, recordó.

Por su parte, el Secretario de Gobierno, Miguel Flores, enfatizó la importancia de reconocer a personas que dejan un legado significativo para los neoloneses. “Se deben hacer este tipo de eventos para personajes tan importantes que nos dejan tanto”, concluyó.

Mauricio Fernández, alcalde con licencia del municipio de San Pedro, falleció ayer 23 de septiembre tras su lucha contra el cáncer.

Con información de Julieta Guevara.