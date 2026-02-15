Debutan los perros robot "K9-X" en el Estadio de Rayados

El operativo de seguridad dio un salto al futuro este fin de semana. Para el encuentro de los Rayados de Monterrey, el municipio de Guadalupe puso en marcha por primera vez a sus unidades K9-X, los perros robot diseñados para reforzar la vigilancia en eventos masivos.
Perros robot realizan recorridos preventivos en el estadio
Las unidades robóticas realizaron recorridos preventivos en los accesos principales y en zonas estratégicas del estadio, como parte del despliegue de seguridad implementado durante el evento deportivo. Su presencia llamó la atención de los asistentes, al integrarse a los dispositivos tradicionales de vigilancia.
Equipos cuentan con monitoreo en tiempo real
“K9-X de Guadalupe debutan en el partido de Monterrey”, informó el municipio. Estos dispositivos están equipados con sensores y cámaras de alta resolución que permiten realizar monitoreo en tiempo real, facilitando la detección de riesgos y complementando las labores de los elementos humanos y caninos tradicionales.
Buscan reforzar vigilancia en zonas de difícil acceso
La implementación de los K9-X no solo responde a una estrategia de innovación tecnológica, sino que también atiende objetivos tácticos específicos como la vigilancia en zonas de difícil acceso, la disuasión preventiva y el refuerzo de seguridad durante concentraciones masivas, donde se requiere ampliar la cobertura operativa.
Guadalupe apuesta por tecnología en seguridad ciudadana
Las autoridades municipales informaron que Guadalupe busca posicionarse a la vanguardia en el uso de inteligencia artificial y robótica aplicada a la protección ciudadana, con la finalidad de fortalecer las estrategias de prevención y optimizar la capacidad de respuesta ante cualquier eventualidad.